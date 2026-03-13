Silvestre Dangond anuncia nuevo concierto en El Campín, en Bogotá: “tengo una conexión natural allí”

Este viernes, 13 de marzo, al aire en los micrófonos de 6AM W, en conversación con Julio Sánchez Cristo, el reconocido y destacado cantante vallenato Silvestre Dangond, anunció un nuevo concierto en Bogotá, en lo que será su cuarto estadio El Campín.

Según reveló el artista, el concierto será el próximo viernes, 15 de mayo, en el máximo escenario deportivo de la capital de Colombia.

En diálogo con este medio, Dangond expresó la emoción que le genera volver a Bogotá para, en concierto, encontrarse con sus fanáticos.

“Bogotá es de las ciudades más silvestristas que hay en Colombia. Yo tengo una conexión con Bogotá natural, esto no es empujado ni a la fuerza, esto es bonito, lo que se siente con Bogotá es bonito, es hermoso sentirlo. Yo no te lo puedo describir, solamente lo puedo sentir. Es algo muy bonito”, aseguró Dangond.

¿Por qué escogió el 15 de mayo para el concierto?

Dangond reveló que la razón de escoger el 15 de mayo es para poder celebrar su cumpleaños en El Campín con sus fanaticada.

“Yo cumplo años el 12 de mayo, entonces la idea es celebrarlo allá en El Campín, aparte que sería el cierre del tour con mi compadre Juancho, porque supuestamente habíamos dicho que el cierre sería en el Festival Vallenato, pero se confirma la noticia, entonces es el 15-2″, mencionó.

Y agregó: “Es que van a pasar cosas tan bonitas toda esa semana, cumplo años, además, mi hijo menor, el que es cantante, se gradúa ya en su colegio y celebramos en Bogotá, en fin, esta semana va a ser una semana silvestrista cien por ciento, aparte es el último concierto en Colombia con mi compadre Juancho, la despedida del Último Baile’”.

La boletería, finalmente, estará disponible desd este este 17 de marzo.

