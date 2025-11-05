Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella crean un universo audiovisual, miralos aqui

La estrella del vallenato Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella presentan un ambicioso proyecto audiovisual: los videos de “El Mariachi” y “Torcida”, dos piezas conectadas que cuentan una historia en continuidad creativa, con estética cinematográfica, humor y sabor vallenato.

En “El Mariachi”, la cámara recorre en plano secuencia un estudio de filmación donde Silvestre canta, coquetea con la protagonista María Isabel Pinedo y comparte escenas con Juancho, mientras el set se transforma en un musical rítmico lleno de coreografías y utilería que reaparecen en el segundo video.

“Torcida” expande la narrativa en un patio mágico inspirado en una casa de Valledupar, construido en estudio para mostrar el paso del día a la noche: de la serenata y la “Felicidad”, al atardecer de la “Traición”, hasta la parranda de “Noche/Despedida”. El video incluye guiños al primero —como el ramo de flores— y culmina con un elegante “FIN” en pantalla.

Ambos videos fueron grabados en Bogotá, bajo la dirección de Santiago Díaz-Vence para Mambo, y están disponibles en el canal oficial de YouTube de Silvestre Dangond.

El lanzamiento coincidió con dos conciertos eufóricos en Neiva e Ibagué, parte de la gira “El Último Baile”, donde brillaron como invitados Jessi Uribe y Noel Schajris. Dos noches que ratificaron el poder de convocatoria de Silvestre y la conexión inquebrantable con su público.