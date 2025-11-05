Farándula

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella crean un universo audiovisual, miralos aqui

“El Mariachi” y “Torcida” Dos videos conectados narran una historia vallenata con sabor cinematográfico.

SILVESTRE DANGOND Y JUANCHO DE LA SPRIELLA FOTO FRANKIE JAZZ

SILVESTRE DANGOND Y JUANCHO DE LA SPRIELLA FOTO FRANKIE JAZZ

La estrella del vallenato Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella presentan un ambicioso proyecto audiovisual: los videos de “El Mariachi” y “Torcida”, dos piezas conectadas que cuentan una historia en continuidad creativa, con estética cinematográfica, humor y sabor vallenato.

También puede leer:

En “El Mariachi”, la cámara recorre en plano secuencia un estudio de filmación donde Silvestre canta, coquetea con la protagonista María Isabel Pinedo y comparte escenas con Juancho, mientras el set se transforma en un musical rítmico lleno de coreografías y utilería que reaparecen en el segundo video.

“Torcida” expande la narrativa en un patio mágico inspirado en una casa de Valledupar, construido en estudio para mostrar el paso del día a la noche: de la serenata y la “Felicidad”, al atardecer de la “Traición”, hasta la parranda de “Noche/Despedida”. El video incluye guiños al primero —como el ramo de flores— y culmina con un elegante “FIN” en pantalla.

Ambos videos fueron grabados en Bogotá, bajo la dirección de Santiago Díaz-Vence para Mambo, y están disponibles en el canal oficial de YouTube de Silvestre Dangond.

El lanzamiento coincidió con dos conciertos eufóricos en Neiva e Ibagué, parte de la gira “El Último Baile”, donde brillaron como invitados Jessi Uribe y Noel Schajris. Dos noches que ratificaron el poder de convocatoria de Silvestre y la conexión inquebrantable con su público.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad