Silvestre Dangond y Manuel Turizo sellan “El Pacto”: un vallenato que une generaciones

La música colombiana inicia el año con una alianza que muchos fanáticos habían esperado durante años. Silvestre Dangond y Manuel Turizo unen sus estilos, trayectorias y sensibilidades para lanzar “El Pacto”, un vallenato cargado de emoción, vulnerabilidad y sinceridad. Por primera vez, dos de los artistas colombianos más influyentes del panorama latino convergen para crear un tema que promete dejar huella en todas las generaciones.

La colaboración une la experiencia y potencia de Silvestre Dangond, cuatro veces ganador del Latin GRAMMY, con la fuerza ascendente de Manuel Turizo, artista nominado al Latin GRAMMY y certificado Platino en Estados Unidos.

El resultado es una canción en la que la tradición vallenata se mezcla con un tratamiento musical contemporáneo, manteniendo la esencia romántica y agridulce del género.

Silvestre Dangond destacó la naturalidad con la que se dio la unión:“Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera auténtica. Admirar el trabajo de Manuel y ahora cantar juntos es realmente especial.”

Por su parte, Manuel Turizo aseguró que este lanzamiento es un hito personal y profesional:“Esta canción es un sueño cumplido. Silvestre siempre ha sido un referente enorme para mí y trabajar juntos significó hacerlo con cariño, admiración y pensando en que la gente se conecte de verdad con lo que sentimos al crearla.”

“El Pacto” profundiza en la fragilidad emocional que nace tras una ruptura, cuando las promesas hechas para cerrar una historia tambalean frente a la soledad. La letra admite una verdad incómoda: aunque juremos no volver, a veces dejamos abiertos caminos secretos donde el corazón insiste. El tema revisita el vallenato clásico desde una perspectiva honesta y moderna, otorgándole nueva vida a un sentimiento que muchos reconocen.

El video musical, grabado entre Miami y playas colombianas, muestra a ambos artistas entre paisajes vibrantes: atardeceres, motos, rutas costeras y escenarios naturales que aportan frescura, energía y una estética visual que acompaña a la perfección la intensidad emocional del tema. La química de ambos intérpretes en pantalla confirma que esta colaboración no solo era necesaria, sino inevitable.

En un momento clave de la carrera de Silvestre y en pleno auge internacional de Turizo, “El Pacto” llega como una prueba del poder creativo que surge cuando dos artistas con identidades fuertes se unen para construir algo que trasciende el sonido.