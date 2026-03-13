“Sigue, después de 35 años vigente, más actual que nunca”: Sergio Amarís sobre ‘Obsesión’

El cantautor y acordeonero colombiano Sérgio Amarís estuvo en los micrófonos de 6AM W hablando sobre los 35 años de su composición “Obsesión”.

“Es una canción de mi autoría que sigue, después de 35 años, vigente, actual, más actual que nunca”, afirmó.

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Con respecto a la nueva versión grabada por Fausto Chatella y Bobby Cruz, dice: “Y ahora pues el honor de que la haya grabado Bobby Cruz, que mira, yo me tomé los teteros con Bobby Cruz, con la música de Bobby Cruz, Richie Ray y Bobby Cruz, o sea, yo crecí con esa música.

Reveló que “entonces, cuando yo escuché que me dijo Gustavo Santriz, que es el manager de Chatella, y me dice, no, que el maestro dice que quiere grabar una canción que ha oído en Barranquilla, como homenaje a Barranquilla, y yo dije que Bobby Cruz había dicho que ‘Obsesión’ es una canción que le gusta, para mí es un honor eso nada más”.

“Ahora que lo interpreta, imagínate, pero que nada más haya dicho que le gusta esa canción, con eso tengo, con eso vivo el resto de la vida, no necesito más, siendo Bobby Cruz mi ídolo desde niño”, finalizó.

Hablando del origen de la canción, contó que “nació en una fría mañana en Bogotá, tratando de hacerle una canción a un amigo, que me había pedido una canción para grabar, y finalmente no le di la canción al amigo; terminamos grabándola Las Estrellas Vallenatas”.

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Para Amarís,“es una historia hermosa, creo que ‘Obsesión’ es una historia que se cuenta sola, es una canción evidente, era una canción necesaria, hoy en día lo tengo más claro que nunca, es y sigue siendo una canción necesaria”.

Confesó que “yo le digo a todas las personas que me dicen, oye mi papá y mi mamá se enamoraron con tu canción, mi papá le dedicaba esa canción a mi mamá cuando eran novios, yo digo, cuéntenme la historia de ustedes con ‘Obsesión’, porque estoy seguro que es más bella que la mía, para ver si yo con la historia de ustedes puedo hacer una canción romántica, o puedo hacer muchas canciones románticas, y eso creo que es la mejor forma de contar la historia de ‘Obsesión’”.

Escuche la entrevista completa a continuación: