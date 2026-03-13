Andrea Bocelli dice a Timothée Chalamet que escuche ópera para entender por qué “sigue siendo amada”

El tenor italiano Andrea Bocelli le aconseja a Timothée Chalamet que escuche ópera para comprender por qué “sigue siendo amada”, tras las críticas por sus comentarios en los que dijo que “a nadie le importa”.

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Bocelli declaró a la revista People que le “sorprendió” que Chalamet menospreciara el valor de la ópera y el ballet durante el programa “Variety & CNN Town Hall”.

“Creo que solemos mantenernos alejados de aquello que aún no hemos experimentado de verdad. La ópera y el ballet son formas de arte que han trascendido siglos y siguen conmoviendo al ser humano, porque satisfacen una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción. No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden emocionarnos, invitarnos a la reflexión y unir a diferentes generaciones”, expresó.

Agregando que “estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría descubrir algún día que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, estaré encantado de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos. A veces basta con escuchar esta música en directo durante unos minutos para comprender por qué, después de siglos, sigue siendo amada en todo el mundo”.

Chalamet se vio envuelto en una polémica recientemente cuando resurgieron fragmentos de una charla con Matthew McConaughey durante un foro organizado por Variety y CNN el mes pasado.

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En aquella conversación, Chalamet admitió que no querría participar en una forma de arte que “a nadie le importa”, mencionando el ballet y la ópera como ejemplos.