Guitarra del exmiembro de Pink Floyd, David Gilmour, se convierte en la más cara jamás vendida

La guitarra Fender Stratocaster “Black Strat” de David Gilmour se vendió por 12,1 millones de dólares el jueves en una subasta de Christie’s de la colección del difunto empresario Jim Irsay en Nueva York.

Esta venta se convirtió en la más cara de la historia, superando la de 6 millones de dólares en 2020 por la guitarra acústica Martin D-18E de 1959 que Kurt Cobain tocó durante la icónica actuación de Nirvana en su Unplugged de MTV.

La guitarra de Gilmour fue usada en la grabación de los álbumes de Pink Floyd: ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’ y ‘The Wall’.

Fue usada para grabar las canciones “Money”, “Shine on You Crazy Diamond” y su famoso solo en “Comfortably Numb”.

Se estimaba que alcanzaría entre 2 y 4 millones de dólares antes del inicio de la subasta.

La guitarra se vendió este jueves durante la subasta en vivo de ‘La Colección de Jim Irsay: Íconos de la Cultura Popular’.

Esta serie incluye “uno de los mayores tesoros de recuerdos jamás reunidos, meticulosamente recopilado durante décadas por el difunto filántropo, apasionado melómano, propietario y director ejecutivo de los Indianapolis Colts. Una parte de las ganancias de estas ventas se donará a causas filantrópicas apoyadas por Jim Irsay en vida”.

La Colección de Jim Irsay de Christie’s estará abierta del 3 al 17 de marzo.