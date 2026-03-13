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13 mar 2026 Actualizado 16:58

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“Ricardo Roa debería pedir una licencia mientras aclara su situación”: Expresidente de Ecopetrol

Isaac Yanovich habló en 6AM W sobre la situación actual del presidente de la petrolera estatal y su análisis del momento que vive la compañía.

“Ricardo Roa debería pedir una licencia mientras aclara su situación”: Expresidente de Ecopetrol

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