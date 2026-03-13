Precio del dólar en Venezuela para HOY 13 de marzo: Cierra la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 13 de marzo el dólar se cotiza en 443,25870000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el día anterior, jueves 12 de marzo cuando el precio se situó en los 440,96570000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 13 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 13 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 510,34147165 bolívares.

: 510,34147165 bolívares. Yuan chino : 64,53594723 bolívares.

: 64,53594723 bolívares. Lira turca : 10,04884789 bolívares.

: 10,04884789 bolívares. Rublo ruso: 5,56766034 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 13 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 13 de marzo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 458,5153 para compra - 466,2576 para venta.

: 458,5153 para compra - 466,2576 para venta. Bancamiga : 496,2898 para compra - 503,8644 para venta.

: 496,2898 para compra - 503,8644 para venta. Banco Provincial : 553,0863 para compra - 500,0000 para venta

: 553,0863 para compra - 500,0000 para venta Banesco : 449,5556 para compra - 514,9365 para venta.

: 449,5556 para compra - 514,9365 para venta. Banco Mercantil : 512,8508 - para compra - 530,0000 para venta.

: 512,8508 - para compra - 530,0000 para venta. Otras Instituciones: 486,4330 para compra - 522,5708 para venta.

