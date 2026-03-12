Precio del dólar en Venezuela HOY jueves 12 de marzo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 12 de marzo el dólar se cotiza en 440,96570000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el día anterior, miércoles 11 de marzo cuando el precio se situó en los 438,20500000 bolívares (VES).

También le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 12 de marzo: hay una nueva baja en la cotización, según BanRep

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

También puede leer: Se anuncian convocatorias para la FILBo 2026: Conozca cómo participar hasta el 16 de marzo

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 12 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 12 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 510,48835226 bolívares.

: 510,48835226 bolívares. Yuan chino : 64,23389657 bolívares.

: 64,23389657 bolívares. Lira turca : 10,00305559 bolívares.

: 10,00305559 bolívares. Rublo ruso: 5,57196992 bolívares.

Puede leer: Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva para estabilizar precios

Lea aquí: Guerra en Oriente Medio: dos buques petroleros fueron atacados en aguas de Irak

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 12 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 12 de marzo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 450,7324 para compra - 457,6358 para venta.

: 450,7324 para compra - 457,6358 para venta. Bancamiga : 489,5857 para compra - 498,9714 para venta.

: 489,5857 para compra - 498,9714 para venta. Banesco : 512,8098 para compra - 449,3625 para venta

: 512,8098 para compra - 449,3625 para venta Banco Provincial : 471,3791 para compra - 520,000 para venta.

: 471,3791 para compra - 520,000 para venta. R4 : 545,6433 - para compra - 521,5000 para venta.

: 545,6433 - para compra - 521,5000 para venta. Otras Instituciones: 485,6433 para compra - 476,1690 para venta.

También puede leer: ¿Qué es el Estrecho de Ormuz? Esta es la razón por la que es clave en guerra Israel, EE.UU. e Irán

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: