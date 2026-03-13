La Corporación Social de Cundinamarca alertó sobre presuntos correos fraudulentos a sus usuarios // Caracol Radio

La Corporación Social de Cundinamarca emitió una alerta, dirigida a sus afiliados tras detectar la circulación de de un correo electrónico fraudulento que utiliza el nombre y el logotipo de la entidad para intentar obtener información personal de los usuarios.

Según la corporación, los mensajes están siendo enviados desde una dirección, la cual no pertenece a la organización y hace parte de un intento de suplantación digital.

La entidad recomendó a los usuarios:

No abrir enlaces de estos correos.

No ingresar información personal.

No compartir contraseñas ni datos financieros.

Asimismo, reportar de manera inmediata y eliminar información que llegue a los usuarios, para prevenir los posibles riesgos para la seguridad de la información.

Finalmente, la corporación recordó que todas las comunicaciones se realizan a través de los canales institucionales verificados, además de hacer un llamado a los afiliados para mantenerse atentos a posibles intentos de fraude digital.