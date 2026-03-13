Personería de Santa Marta activa ruta de atención para indígenas víctimas de violencia en la Sierra

De acuerdo con la información recopilada, el pasado 10 de marzo de 2026, en zona rural del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, se registró un grave atentado contra miembros de esta comunidad indígena perteneciente a la etnia arhuaca, en medio de los enfrentamientos armados que se presentan en el territorio entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.

Ante esta situación, la Personería Distrital adelanta el proceso de toma de declaraciones a las víctimas, con el apoyo de un traductor, a fin de garantizar que puedan relatar los hechos en su lengua y acceder plenamente a los mecanismos de protección amparados por la Constitución y las leyes.

Hasta el momento se ha brindado atención a seis núcleos familiares, conformados por trece personas, quienes están siendo orientados para activar la ruta de atención a víctimas y acceder a las medidas de asistencia humanitaria correspondientes.

Este proceso se realiza de manera articulada con la Unidad para las Víctimas, la Procuraduría General de la Nación (a través de la Procuraduría Provincial), la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Defensoría del Pueblo, entidades que trabajan de forma coordinada para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las familias afectadas.