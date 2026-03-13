ICBF llega al territorio arhuaco de Gunmaku tras ataques en la Sierra Nevada

Magdalena

Bienestar Familiar llega al territorio arhuaco de Gunmaku tras ataques que dejaron niñas y niños heridos en la Sierra Nevada de Santa Marta. La directora general, Astrid Cáceres, realizó un recorrido junto con las Unidades Móviles del ICBF, para llevar atención y acompañamiento psicosocial a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes afectados por los recientes hechos de violencia.

Según la información de la entidad, cinco niñas, niños y adolescentes del pueblo arhuaco, con edades entre los 5 meses y los 16 años, recibieron atención médica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.

Tres niños siguen bajo valoración médica y en observación. De acuerdo con la información disponible, no presentan heridas de gravedad, pero reciben atención médica y acompañamiento institucional ante las afectaciones físicas y emocionales derivadas de la situación.

Como parte del acompañamiento institucional, el Bienestar Familiar instaló una unidad móvil para brindar atención y acompañamiento psicosocial a la comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo la entrega de alimento de alto valor nutricional (Bienestarina).