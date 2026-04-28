Superservicios alerta sobrecostos en tarifas de energía por intermediación en mercado eléctrico

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advirtió sobre el impacto que estaría generando la intermediación en la comercialización de energía dentro del mercado mayorista y pidió adoptar medidas regulatorias para evitar que estas prácticas continúen elevando las tarifas que pagan los usuarios. El anuncio fue hecho en el marco de la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles que se realiza en Santa Marta.

Según la entidad, los resultados evidencian una creciente participación de los generadores y comercializadores puros en el mercado mayorista de energía, así como una dinámica relevante de intermediación en la comercialización de energía eléctrica, acompañada de una alta concentración en los ingresos y resultados financieros dentro de un grupo reducido de empresas.

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La Superintendencia advierte que, si bien la intermediación es una actividad permitida dentro del marco regulatorio vigente, su desarrollo debe responder a criterios de eficiencia económica y no traducirse en distorsiones en la formación de precios ni en riesgos para el adecuado funcionamiento del mercado.

Ante este panorama, la Superintendencia anunció un seguimiento especial al comportamiento financiero y operativo de los agentes del sector eléctrico, especialmente frente a la formación de precios, la concentración del mercado y la coherencia entre la capacidad de generación y la energía comercializada. Asimismo, formuló recomendaciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para revisar el impacto de la intermediación en las tarifas, fortalecer la transparencia del mercado y promover condiciones de competencia más eficientes.