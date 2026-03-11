Hable con elPrograma

Indígenas heridos en la Sierra Nevada permanecen estables tras atención médica en Santa Marta

Se identificaron principalmente lesiones de carácter superficial, las cuales recibieron atención. De igual manera, dos pacientes presentan lesiones de mayor complejidad, aunque sin compromiso de sus funciones vitales.

Indígenas heridos en la Sierra Nevada permanecen estables tras atención médica en Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Los indígenas que resultaron heridos y quedaron atrapados en la Sierra Nevada de Santa Marta, luego de los enfrentamientos entre el grupo armado ilegal conocido como Los Pachencas, y el Clan del Golfo, reciben atención médica especializada tras ser evacuados hacia la capital del Magdalena.

De acuerdo con el informe médico, se identificaron principalmente lesiones de carácter superficial, las cuales recibieron atención. De igual manera, dos pacientes presentan lesiones de mayor complejidad, aunque sin compromiso de sus funciones vitales, por lo que se encuentran estables y bajo seguimiento del personal médico, en el hospital Julio Méndez Barreneche en Santa Marta.

Para facilitar la atención de los afectados, las autoridades de salud decretaron alerta amarilla en la red hospitalaria y dispusieron de siete ambulancias que permanecieron desde tempranas horas en la Primera División del Ejército Nacional, con el fin de garantizar el traslado oportuno de los pacientes evacuados desde la zona alta del macizo montañoso.

