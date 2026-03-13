Manuel Turizo y Maluma presentan “Apambichao”: con el sonido del Caribe colombiano

El artista nominado al Latin Grammy y certificado multiplatino Manuel Turizo estrena su nuevo sencillo “Apambichao”, una colaboración especial junto a Maluma, ganador del Latin Grammy e ícono global de la música.

Este lanzamiento no solo presenta una propuesta musical innovadora, sino que también celebra la esencia del Caribe colombiano a través de un sonido que refleja tradición, modernidad y la identidad cultural que caracteriza a ambos intérpretes.

Más que un sencillo, “Apambichao” se construye como un retrato cultural vivo, donde la música funciona como vehículo para resaltar la energía cotidiana que define a Colombia.

El video musical —protagonizado por los propios artistas— convierte al país en el corazón visual del proyecto: calles, paisajes, colores y personajes reales que representan la diversidad y vitalidad del territorio.

Cada escena captura el movimiento, la espontaneidad y la esencia urbana que han marcado las raíces y la evolución de la música latina contemporánea.

El resultado es una obra visual que exalta la identidad nacional desde un lenguaje moderno y global.

El título del sencillo tiene un significado especial. Según Manuel Turizo, “apambichao” describe un estado emocional, un mood, un momento en el que la persona “suelta el control y decide disfrutar lo que está viviendo, sin tensión y sin pretensiones”. El concepto funciona como eje narrativo de la canción y del video, invitando a disfrutar la vida con ligereza y autenticidad.

El sencillo toma su nombre del “pambiche”, una variante más lenta y cadenciosa del merengue dominicano, conocida por su ritmo íntimo, envolvente y cercano, que evoca romanticismo, complicidad y conexión emocional.

Este detalle reafirma la intención del proyecto: rendir homenaje a las raíces afrocaribeñas, respetando la tradición mientras se exploran nuevos caminos creativos.

Lanzada bajo el sello discográfico La Industria INC, “Apambichao” llega como una reafirmación del momento artístico que vive Manuel Turizo.

Su evolución apuesta por sonidos con identidad propia, capaces de trascender fronteras sin perder conexión con sus raíces. Con este lanzamiento, Turizo fortalece su posición en la nueva generación de artistas globales que expanden los límites del pop latino desde la autenticidad cultural.