El cantante y actor puertorriqueño Ozuna regresa a sus orígenes con su nuevo sencillo “Una aventura”

El cantautor, rapero y actor puertorriqueño Ozuna ha presentado este viernes, un día después de su cumpleaños número 34, su nuevo sencillo “Una aventura”.

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Con esta nueva canción, la estrella del reggaetón regresa a sus orígenes musicales retomando el sonido de sus inicios en el género.

Este nuevo lanzamiento viene acompañado de un video grabado en su natal Puerto Rico.

“Es una canción que habla de los amores imposibles, que conectan inmediatamente pero que no se pueden tener”, reza el comunicado oficial.

“Una aventura” es una canción compuesta por Ozuna, junto con Henry Calderón y Johan José Francisco.

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Este nuevo sencillo llega tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, ‘Stendhal’, junto al artista colombiano Beéle.