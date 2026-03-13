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13 mar 2026 Actualizado 22:02

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Laura Pausini presenta su nuevo álbum ‘Yo canto 2′ con versiones de clásicos de la música en español

Este disco es la continuación de ‘Yo Canto’, lanzado hace dos décadas en el 2006.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 27: Laura Pausini attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 27, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images) / Daniele Venturelli

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 27: Laura Pausini attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 27, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)

Matheo

La cantautora italiana Laura Pausini presentó su nuevo álbum ‘Yo canto 2’, la segunda parte de su homenaje a los grandes compositores de habla hispana, españoles y latinoamericanos.

Este disco es la continuación de ‘Yo Canto’, lanzado hace dos décadas en el 2006.

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Este nuevo álbum reúne canciones icónicas como “Hijo de la luna” de Mecano; “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani; “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra; “Gracias a la vida” de Violeta Parra; “Mariposa Tecknicolor” de Fito Páez; “Antología” de Shakira; “¿Porqué te vas?" de Jeanette y “Livin’ la vida loca” de Ricky Martin, entre otras.

Rindiendo homenaje a autores y artistas de la talla de Mecano, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Shakira, Fito Páez, Natalia Lafourcade y Ricky Martin.

Además, el disco incorpora colaboraciones especiales con Yami Safdie y Ricardo Montaner.

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A finales de marzo, Pausini iniciará su ‘Yo Canto World Tour 2026/2027’, que recorrerá Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

La estrella del pop llegará a Colombia el 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

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