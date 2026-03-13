Laura Pausini presenta su nuevo álbum ‘Yo canto 2′ con versiones de clásicos de la música en español
Este disco es la continuación de ‘Yo Canto’, lanzado hace dos décadas en el 2006.
La cantautora italiana Laura Pausini presentó su nuevo álbum ‘Yo canto 2’, la segunda parte de su homenaje a los grandes compositores de habla hispana, españoles y latinoamericanos.
Este disco es la continuación de ‘Yo Canto’, lanzado hace dos décadas en el 2006.
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Este nuevo álbum reúne canciones icónicas como “Hijo de la luna” de Mecano; “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani; “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra; “Gracias a la vida” de Violeta Parra; “Mariposa Tecknicolor” de Fito Páez; “Antología” de Shakira; “¿Porqué te vas?" de Jeanette y “Livin’ la vida loca” de Ricky Martin, entre otras.
Rindiendo homenaje a autores y artistas de la talla de Mecano, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Shakira, Fito Páez, Natalia Lafourcade y Ricky Martin.
Además, el disco incorpora colaboraciones especiales con Yami Safdie y Ricardo Montaner.
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A finales de marzo, Pausini iniciará su ‘Yo Canto World Tour 2026/2027’, que recorrerá Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
La estrella del pop llegará a Colombia el 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.