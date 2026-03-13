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13 mar 2026 Actualizado 20:32

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La agrupación Piso 21 regresa con su nuevo trabajo discográfico ‘Trescender’

Este nuevo disco marca 19 años de historia con una formación de tres integrantes y un nombre que combina las palabras “trascendencia” y “tres”.

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 20: PISO 21 attend the red carpet during Univision's 37th Premio Lo Nuestro Awards at Kaseya Center on February 20, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Ivan Apfel/WireImage) / Ivan Apfel

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 20: PISO 21 attend the red carpet during Univision&#039;s 37th Premio Lo Nuestro Awards at Kaseya Center on February 20, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Ivan Apfel/WireImage)

Matheo

La agrupación musical colombiana Piso 21 presentó su nuevo trabajo discográfico ‘Trascender’, “un álbum que marca un nuevo capítulo en su trayectoria y simboliza la evolución natural de una banda que ha sabido reinventarse sin perder su esencia”.

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Este nuevo disco marca 19 años de historia con una formación de tres integrantes y un nombre que combina las palabras “trascendencia” y “tres”.

El álbum está compuesto por 12 canciones y 8 colaboraciones.

Algunos de los artistas invitados en esta nueva producción son: Marc Anthony, Fonseca, Andrés Cepeda, Beéle, Bacilos, Juan Duque y Yami Safdie.

‘Trescender’ llega tras el lanzamiento de los sencillos “Te Elijo” y “Nunca Me Lo Esperé”.

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“Regalito” es la nueva colaboración con otro artista colombiano, Juan Duque.

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