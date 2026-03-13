La plataforma de streaming Netflix prepara una serie sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

MEXICO - APRIL 20: The Mexican couple, painters Diego RIVERA and Frida KAHLO during a pause in the "fake trial" of Leon TROTSKY. Diego RIVERA, a mural painter and militant in the Mexican Revolutionary Communist Patry had let TROTSKY stay at his home during his exile. (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images) / Keystone-France

Este jueves se conoció que el gigante del streaming, Netflix, prepara una serie sobre la relación entre los icónicos artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.

La serie será dirigida por el escritor, director y productor mexicano Gabriel Ripstein, conocido por producir la adaptación de la novela ‘El coronel no tiene quien le escriba’, del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y por dirigir la serie ‘Narcos’.

Será producida por la también mexicana Mónica Lozano, productora de películas como ‘Amores perros’, de Alejandro González Iñárritu, y ‘No se aceptan devoluciones’, de Eugenio Derbez.

Esta serie será una adaptación de la novela ‘Nada es negro’ de la escritora francesa Claire Berest.

La plataforma anunció el año pasado una inversión de 1.000 millones de dólares en producción durante los próximos cuatro años en México.

Esto también coincide con el anuncio de un incentivo histórico del 30% a la producción cinematográfica para impulsar proyectos nacionales e internacionales, por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la actriz Salma Hayek, quien interpretó a la artista en la película biográfica ganadora del Oscar en 2002, ‘Frida’.