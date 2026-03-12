Familia de Quincy Jones vende su catálogo musical y su participación en 3 álbumes de Michael Jackson

La familia del músico y productor estadounidense Quincy Jones vendió su catálogo musical, incluida su participación en tres álbumes clásicos de Michael Jackson.

El acuerdo cubre la música grabada y los derechos editoriales de Jones, incluyendo su participación en los discos ‘Off the Wall’, ‘Thriller’ y ‘Bad’ del “rey del pop”.

Además de los derechos auxiliares de Jones sobre otros activos, como su participación en El Príncipe de Bel-Air, de la que fue productor ejecutivo.

“Nuestro padre era inagotablemente curioso y siempre se adelantó a su tiempo. Mucho antes de que se hablara de multiplataforma, él ya tendía puentes y conectaba los puntos entre la música, el cine, la televisión, el sector editorial, la tecnología y la cultura, creando grandes éxitos como Thriller, El color púrpura, El príncipe de Bel-Air y Vibe. Estos proyectos no solo triunfaron, sino que se convirtieron en la referencia por excelencia», dijo Rashida Jones, hija de Quincy.

“Nuestro padre no solo creó éxitos, sino que construyó plataformas que moldearon la cultura en la música, el cine, los medios y la tecnología”, dijo Quincy Jones III (QD3).

“Creía que la innovación era una herramienta creativa y la adoptó desde muy joven, desde su participación en la junta directiva del MIT hasta la expansión de las posibilidades narrativas. Sentía una profunda pasión por empoderar a las futuras generaciones de creativos y veía la tecnología y la innovación como un vehículo si se utilizaban con ética”, agregó.

Durante su carrera de siete décadas, Jones recibió docenas de galardones, incluidos 28 premios Grammy, un premio Primetime Emmy y un premio Tony, así como nominaciones a siete premios de la Academia y cuatro premios Globo de Oro.

Produjo tres de los álbumes más exitosos de Michael Jackson: Off the Wall, Thriller y Bad.

En 1985, Jones produjo y dirigió la canción benéfica “We Are the World”, que recaudó fondos para las víctimas de la hambruna en Etiopía.

Compuso numerosas bandas sonoras para películas, entre ellas ’Faena a la italiana’, ‘El mago’ y ‘El color púrpura’.

Quincy Jones falleció en su casa el 3 de noviembre de 2024, en el barrio de Bel Air, en Los Ángeles, a la edad de 91 años, por cáncer de páncreas.