Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 21:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Se confirma la producción de una secuela de la película de animación musical ‘Las guerreras K-pop’

La noticia llega antes de la entrega de los premios Oscar, donde “Las guerreras K-pop” está nominada a mejor película de animación y canción original por “Golden”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 17: Variety Screening Series 2025-2026 Presents "KPop Demon Hunters" at The Egyptian Theatre Hollywood on February 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Variety via Getty Images) / Jon Kopaloff

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 17: Variety Screening Series 2025-2026 Presents &quot;KPop Demon Hunters&quot; at The Egyptian Theatre Hollywood on February 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Variety via Getty Images)

Matheo

Este jueves se confirmó que la película de animación musical de Netflix, ‘Las guerreras K-pop’, tendrá una segunda parte.

Lea también: Thalía anuncia su nuevo álbum ‘Todo suena mejor en cumbia’ y presenta su nuevo sencillo “Boomerang”

Tras meses de especulación, Netflix y Sony han confirmado oficialmente que una secuela de la película está en desarrollo.

Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir y escribir la secuela, cuyo estreno, según se informa, está previsto para 2029.

Esta nueva película marca el inicio de un acuerdo exclusivo multianual con la plataforma de streaming para escribir y dirigir en el área de animación.

La noticia llega antes de la entrega de los premios Oscar, en que “Las guerreras K-pop” está nominada a mejor película de animación y canción original por “Golden”.

Le puede interesar: Liza Minnelli cumple 80 años y lanza su libro de memorias ‘Kids, Wait Till You Hear This!’

‘Las guerras K-pop’ se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y se convirtió en el título original más visto en la historia de la plataforma, con más de 500 millones de visualizaciones.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir