Se confirma la producción de una secuela de la película de animación musical ‘Las guerreras K-pop’

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 17: Variety Screening Series 2025-2026 Presents "KPop Demon Hunters" at The Egyptian Theatre Hollywood on February 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Variety via Getty Images) / Jon Kopaloff

Este jueves se confirmó que la película de animación musical de Netflix, ‘Las guerreras K-pop’, tendrá una segunda parte.

Lea también: Thalía anuncia su nuevo álbum ‘Todo suena mejor en cumbia’ y presenta su nuevo sencillo “Boomerang”

Tras meses de especulación, Netflix y Sony han confirmado oficialmente que una secuela de la película está en desarrollo.

Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir y escribir la secuela, cuyo estreno, según se informa, está previsto para 2029.

Esta nueva película marca el inicio de un acuerdo exclusivo multianual con la plataforma de streaming para escribir y dirigir en el área de animación.

La noticia llega antes de la entrega de los premios Oscar, en que “Las guerreras K-pop” está nominada a mejor película de animación y canción original por “Golden”.

Le puede interesar: Liza Minnelli cumple 80 años y lanza su libro de memorias ‘Kids, Wait Till You Hear This!’

‘Las guerras K-pop’ se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y se convirtió en el título original más visto en la historia de la plataforma, con más de 500 millones de visualizaciones.