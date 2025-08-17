En gomitas y cigarrillos iban a ingresar al país 35 kilos de marihuana por el Aeropuerto El Dorado

Policía incauta 35 kilos de marihuana camuflados en gomitas y cigarrillos que pretendían ingresar al país por el Aeropuerto El Dorado.

Bogotá

Explicaron desde la Policía que, durante la inspección a las bodegas de carga, y con el apoyo del perro llamado “Cielo”, se detectó un envío sospechoso procedente de Miami con destino a Bogotá. Al pasar la encomienda por el sistema de inspección se identificaron cigarrillos artesanales y empaques con gomas, que contenían una sustancia vegetal seca con características similares a la marihuana. En total, fueron hallados más de 2.800 cigarrillos y varias decenas de empaques con comestibles derivados de cannabis.

El hallazgo se hizo mediante labores de registro y control, del Grupo de Carga y Chárter de la Estación de Policía Aeropuerto, en coordinación con la Unidad Inter agencial de Seguridad Nacional, HSI. En total se logró la incautación de un cargamento que superaba los 35 kilogramos de marihuana.

Las autoridades destacaron la importancia de las unidades caninas antinarcóticos en los trabajos de inspección y control de los cargamentos que llegan al Aeropuerto El Dorado, en donde su labor ha permitido lograr grandes incautaciones.