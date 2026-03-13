La Diócesis de Santa Marta solicita cese al fuego en Aracataca por crisis en la Sierra Nevada

Santa Marta

Ante la situación humanitaria que enfrentan comunidades rurales del municipio de Aracataca, Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Diócesis de Santa Marta y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron un llamado a los grupos armados que operan en la región para que decreten un cese al fuego humanitario y permitan el establecimiento de un corredor humanitario que proteja a la población civil.

En el documento, las organizaciones expresan su preocupación por los riesgos que enfrentan las comunidades, especialmente en materia de seguridad, movilidad, acceso a alimentos y servicios básicos. Reiteran la necesidad de establecer un corredor humanitario, que permita proteger a las comunidades afectadas y garantizar la asistencia humanitaria en las zonas donde se han intensificado los enfrentamientos.

En este contexto, recuerdan que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece obligaciones claras para todas las partes involucradas en un conflicto armado, especialmente en lo relacionado con la protección de la población civil, la distinción entre combatientes y no combatientes, y la prohibición de acciones que pongan en peligro a personas que no participan en las hostilidades.