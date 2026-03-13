Horóscopo del profesor Salomón Hoy Viernes 13 de marzo 2026: Sagitario y cáncer llegan cambios

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes, 13 de marzo, y menciona que el número de esta fecha representa una fecha de transformación y de muchos cambios.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas que que cuentan con una buena intuición a su vez que son muy psíquicas, alineado a esto estas personas cuentan con muchas ideas y son propensas a llevar a cabo muchos proyectos . El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 2613.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros realizarse un baño con cascaras de piña, esto con el fin de llamar el amor, la riqueza y la prosperidad.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el verde.

El número es el 2904.

La fruta es la piña.

Hacer ejercicios de activación.

El código sagrado es el 3920.

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Horóscopo de hoy

Aries

Las cartas han tocado aspectos que pueden que sean personales, sobre su forma de ser, sobre cómo su intuición y esa chispa especial pueden que lo hagan llegar muy lejos; por el dinero, puede que no se tenga que preocupar, ya que este aspecto puede que se mejore este fin de semana.

Número: 5298

Tauro

La carta de la corona le anuncia la llegada de muchas bendiciones, esto a través de muchas cosas que ha venido sembrando con anterioridad; los frutos de ese esfuerzo pueden que sean recompensados en poco tiempo.

Número: 3339

Géminis

Durante este fin de semana se puede presentar la oportunidad para que se reúna con su familia y así poder reforzar vínculos. Si últimamente ha venido realizando peticiones a los astros, para el día de hoy las cartas hablan de una posible respuesta a esas súplicas.

Número: 4077

Cáncer

Puede que sea un momento de buscar nuevos horizontes; las cartas hablan de que necesita un borrón y cuenta nueva. Si hace esto, puede que la suerte le empiece a sonreír, claro, si hace las cosas con esfuerzo y empeño.

Número: 3350

Leo

Este mes podría significar nuevos cambios en su vida, bien sea cambio de casa, carro, trabajo o, inclusive, cambios en su comportamiento, mismos que podrían llegar representados en forma de oportunidades, como lo podrían ser los juegos de azar.

Número: 0123

Virgo

Mantenga la calma, todo saldrá a su debido momento. Aunque las cosas no se estén dando ahora mismo, los arcanos están recomendando que sea paciente, ya que eso le permitirá crecer como persona y celebrar diferentes cosas que puede que tengan solución próximamente.

Número: 1468

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Libra

La carta de la suerte está de su lado y por esto mismo este fin de semana puede representar algunos cambios beneficiosos en su vida, pero también, las cartas hablan de ajustes en su apartado laboral.

Número: 5988

Escorpio

El amor puede estar tomando protagonismo en su vida próximamente; claro, esto solo podría ocurrir si realiza algunos cambios o ajustes a nivel sentimental. El trabajo o algún emprendimiento que tenga puede que tenga mucho movimiento, que le podrá caer muy bien a su bolsillo.

Número: 5996

Sagitario

Diferentes papeles o proyectos en su vida podrían gozar de diferentes beneficios que le brindarían más estabilidad, como lo sería una posible oportunidad que le podrían dar en el extranjero con el objetivo de mejorar a lo personal y laboral.

Número: 7728

Capricornio

Puede que algunas personas de su entorno lo traten de atar y le impidan seguir adelante con algunas cosas. Sea claro en temas del amor; no es el momento adecuado para guardar sentimientos y pensamientos. Tome algunas posturas que pueden que sean difíciles, pero esto puede que le traiga tranquilidad.

Número: 4819

Acuario

La abundancia y la prosperidad económica puede que lleguen a su vida próximamente, lo que le traerá estabilidad y le permitirá ponerse al día con algunas deudas.

Número: 8036

Piscis

Puede que llegue una bendición importante que le permitirá sortear los obstáculos que lo retenían de cumplir sus objetivos. Añadido a eso, hay algo relacionado con un proyecto que se le recomienda hacer, en caso que quiera hacer una renovación o negocio.

Número: 7688

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