Festival Vallenato 2026: Old Parr brinda experiencias que celebra la música y la tradición vallenata

En el marco de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, Old Parr se posicionó como un protagonista principal de la celebración, acompañando uno de los encuentros culturales más importantes del país desde una narrativa clara: la vida se disfruta más y fluye mejor cuando se vive con amigos.

Este año, el evento tuvo como eje la KZ Old Parr; adicionalmente, hizo presencia en escenarios icónicos como el Parque de la Leyenda Vallenata, donde la música y la tradición se encontraron. Además, se vivieron experiencias que elevaron la celebración, como la propuesta de Old Parr 18, pensada para que los asistentes vivieran el festival desde una mirada más íntima y sofisticada.

Desde hace más de cinco décadas, las casetas han sido parte esencial del Festival Vallenato. Espacios que nacieron de la parranda, del encuentro espontáneo y de la música compartida, convirtiéndose en puntos de reunión donde generaciones enteras han celebrado el vallenato como una forma de vivir la vida entre amigos.

¿Desde qué fecha el Festival Vallenato 2026 abrió sus puertas?

La KZ abrió sus puertas desde el pasado sábado 25 de abril en la Cancha del Ateneo Moderno, reuniendo durante 8 días, hasta el próximo sábado 2 de mayo, una programación que cuenta con más de 20 artistas, en una agenda que se encargó de mezclar la tradición vallenata con sonidos contemporáneos. Esta apuesta se fortalece junto a Metroconcierto, aliado clave que en los últimos años ha ampliado la oferta cultural del Festival Vallenato, ofreciendo nuevas alternativas para que locales y visitantes puedan elegir cómo vivir esta celebración.

Con ese espíritu, la KZ Old Parr regresó como un lugar que resignifica esta tradición, entendiendo que la esencia del festival no está solo en la tarima, sino en los momentos que se construyen alrededor de la música y las personas con las que se comparte.

¿Quiénes son los artistas que hacen parte de la programación del Festival Vallenato 2026?

Poncho Zuleta, Karen Lizarazo y Diego Daza son algunas de las figuras que protagonizan los shows principales que hacen parte de los 8 días del festival vallenato 2026. Adicionalmente, se cuenta con propuestas que expanden el sonido del Caribe, como Aria Vega y Dekko, entre otros artistas que buscan llevar a cabo una programación que conecte generaciones, estilos y formas distintas de vivir el festival.

Más allá de la música, la experiencia se construye desde el compartir. Old Parr 12 años está presente desde su expresión clásica, reconocida por su suavidad y carácter equilibrado, mientras que Old Parr 18 años propone una forma de vivir el festival desde la pausa y el detalle. Esto, en un momento en el que el Festival Vallenato quiere reencontrarse con la espontaneidad con la que nació, la parranda sin planear, el junte entre compadres, las historias que empezaban a cantarse entre patios y a orillas del río.

Honrando ese legado como una herencia viva que sigue fluyendo hacia el presente, Old Parr 18 presenta “Cauce de Oro”, un encuentro íntimo el próximo viernes 1 de mayo en Casa Belencito para reconectar con esa esencia auténtica: donde la música, la conversación y el momento vuelven a darse de manera natural, dejando que el tiempo marque el ritmo. Una experiencia que eleva la celebración desde lo profundo, privilegiando el valor de compartir y reflejando el carácter sofisticado y balanceado del whisky.

Conozca aquí la programación completa del cronograma del festival vallenato 2026:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: