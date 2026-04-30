BAUM Festival 2026 anuncia su lineup: dos días de electrónica global con Underworld y Richie Hawtin

La capital colombiana volverá a ser punto de encuentro para la música electrónica con una nueva edición del BAUM Festival, que ya reveló su lineup oficial para 2026. El evento, que se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo en Corferias, presenta una programación que combina figuras consolidadas de la escena internacional con propuestas emergentes.

Uno de los anuncios más destacados es el regreso del dúo británico “Underworld”, que encabezará una de las jornadas del festival con su formato en vivo. Su presencia marca uno de los momentos más esperados del evento, teniendo en cuenta su trayectoria dentro de la música electrónica global.

Programación por días

Viernes 22 de mayo

La apertura del festival estará enfocada en sonidos techno y house con artistas reconocidos en la escena internacional. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Underworld (live)

Richie Hawtin

Boys Noize

Mall Grab

Helena Hauff

Pan-Pot

Avalon Emerson

A estos se suman artistas nacionales que hacen parte del crecimiento de la escena local.

Sábado 23 de mayo

La segunda jornada concentrará algunos de los actos más esperados del festival, con una mezcla de leyendas y sonidos contemporáneos:

Disclosure (DJ set)

Nina Kraviz

Joseph Capriati

Paul Oakenfold

Vini Vici

DJ Rush

Un evento en crecimiento

El BAUM Festival continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes de música electrónica en Colombia y la región. Su propuesta de múltiples escenarios y programación simultánea permite reunir diferentes corrientes del género en un mismo espacio, atrayendo tanto a público local como internacional.

Además del cartel, el festival mantiene su enfoque en fortalecer la escena nacional, incluyendo artistas colombianos dentro de la programación y generando espacios para nuevas propuestas.

La edición 2026 destaca por el retorno de figuras históricas de la electrónica y por la diversidad de su lineup. La combinación entre artistas consagrados y nuevos sonidos proyecta una experiencia amplia para el público, en un contexto donde los festivales siguen ganando relevancia dentro de la oferta cultural del país.