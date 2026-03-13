En el Quindío realizaron el lanzamiento del primer modelo agrovoltaico ganadero del país

Armenia

En la finca La Macana de la ciudad de Armenia fue inaugurada una granja minisolar que une energía solar y producción lechera en un mismo ecosistema sostenible.

El director del comité de ganaderos del departamento, Jorge Tejada sostuvo que hay muchos modelos a nivel nacional, pero es el primero que alterna pastoreo en ganadería con paneles solares, es decir, que conviven las vacas, pasto con los paneles puesto que siguen produciendo leche y comienza la producción de energía limpia.

“Arranco por resaltar que es el primer modelo agrovoltaico ganadero que existe en Colombia. Hay muchos modelos agrovoltaicos, esto ya está diseñado en muchas partes del mundo, pero a nivel país este es el primero que alterna Pastoreo en ganadería, esto es una lechería especializada, me atrevo a decir de las mejores del departamento del Quindío que le apostó sin competir con el suelo a poner paneles solares", manifestó.

Resaltó la importancia del modelo y de que sea replicado por parte de los gremios del Eje Cafetero y del país por eso la invitación es que lleguen a la zona para conocer todo el proceso.

“Hoy se hace una inauguración, esto es un modelo para ser visto, conocido para poderlo replicar por parte de los de los gremios, obviamente nosotros como gremio ganadero y no solamente a los ganaderos del departamento del Quindío, sino el Eje Cafetero del país a que vengan a conocer cómo funciona, cuáles son los parámetros técnicos, cuánta inversión hay que hacer, a los cuántos años se libra la inversión, cuánto vale un kilovatio de energía comercializado en el sistema, de qué depende el precio, hay muchas variables que determinan la compra y la venta de energía", destacó.

Asimismo, mencionó que es un proyecto diseñado para producir una mega de energía y reconoció que hay una serie de beneficios tributarios para facilitarle a los productores generar este tipo de proyectos en generación de energías renovables.

El director del comité de ganaderos resaltó que la inversión aproximada del proyecto es de un millón de dólares que es financiado por crédito con tasas subsidiadas por parte del estado.

Gobernador del Quindío

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dio a conocer que es de gran relevancia esta iniciativa puesto que no solo potencia el agro sino que brinda mayores oportunidades a la dinámica económica regional. Destacó que están impulsando a todos los empresarios para que les apuesten a las energías renovables.

Indicó que deben trabajar de la mano con los empresarios puesto que tienen los predios para fortalecer el suelo y lograr ampliar este tipo de proyectos en el departamento.

“Estamos impulsando y diciéndole a todos los empresarios, a los finqueros que miren cómo podemos nosotros primero aprovechar el suelo donde tenemos el ganado en el primer piso por decir y hoy los paneles solares a 3 m de altura que creo que esto es fundamental. Allí deberíamos nosotros apuntarle a estas energías renovables", dijo.