Pulso CTi: conozca el nuevo programa de Ruta N que mide la innovación en Medellín

Medellín

El nuevo programa liderado por Ruta N y la Alcaldía de Medellín, Pulso CTi, es una herramienta de divulgación que mide, con datos reales, a los actores del ecosistema de innovación de Medellín.

Esta herramienta permite a las empresas participar en el primer ranking oficial de innovación del Distrito, el cual evalúa el estado de las empresas, universidades, centros especializados, ONG y demás actores principales en materia de tecnología, ciencia e investigación.

Microdatos para inteligencia de mercado

La recolección de datos se establece bajo tres categorías fundamentales para la Ciencia, Tecnología e Innovación: inversión, monto total que las organizaciones destinan a investigación, desarrollo y capital de riesgo; recursos humanos, capacidad del talento para innovar y generar nuevo conocimiento; innovación, ganancias obtenidas a partir de la implementación o mejora de productos y servicios.

Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, manifestó que esta plataforma permite visualizar el panorama del desarrollo tecnológico y de investigación en el Distrito, tomar decisiones más estratégicas y proyectar a las empresas a nivel nacional e internacional.

“Se entregará una radiografía completa y real de sus datos, que permitirá segmentar y comparar el estado de las empresas frente a otros actores. Para nosotros, desde Ruta N, es muy importante contar con esta información, ya que podremos ofrecer programas a la medida”, aseguró Londoño.

La información estará disponible para los participantes a través de un diagnóstico dinámico que analiza pasado, presente, futuro y tendencias.

Una radiografía para la competitividad

Las organizaciones con mejor desempeño en el ranking obtendrán visibilidad garantizada en los canales de Ruta N y en plataformas globales como StartupBlink, uno de los mapas de innovación más importantes del mundo.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a empresas, entidades de la administración pública, instituciones de educación superior, hospitales y clínicas, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), gremios, asociaciones y ONG.

Durante 2026 se publicarán dos rankings. En la primera etapa, la convocatoria estará abierta para empresas, universidades, centros especializados, gremios y asociaciones que desarrollen o promuevan procesos de innovación. El segundo ranking se realizará a finales de este año.

Para obtener más información, visite la página oficial del programa: El primer Ranking oficial de la innovación de Medellín.