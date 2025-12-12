Los nuevos emprendedores y empresarios concuerdan: los problemas son oportunidades de desarrollo

Para cierre de año, como ya es de costumbre, Prisa Media tiene el honor de exponer 100 personalidades y organizaciones que impactan de manera positiva sus sectores, entre ellos, el empresarial.

En este, es innegable que las tensiones geopolíticas, la creciente inflación y la revolución informática son retos que afectan de alguna u otra forma el desarrollo económico. Al respecto Alejandro Santos, director de contenidos de Grupo Prisa afirma:

“Uno está en el día a día en Colombia en especial, oye incertidumbre y nerviosismo, siente miedo, angustia, a veces desesperanza; no hay certezas y eso genera unas sensaciones en el alma, que uno lleva por dentro”.

Por su parte, Luis Carlos Arango, Director General de Colsubsidio, señala: “Hoy el liderazgo demanda algo distinto a lo que tradicionalmente entendíamos”. Haciendo hincapié en que en la actualidad ya no es suficiente solo tomar decisiones, ya que en un contexto nacional que cambia precipitadamente, es necesaria la escucha.

Nuevos líderes empresariales

El desarrollador tumaqueño creó una oportunidad a sus 8 años cuando recibió un pc de regalo. | Foto: Caracol Radio Ampliar

A lo largo del encuentro, varios emprendedores y líderes del sector contaron sus experiencias; entre ellas está la de Jose Pino, emprendedor autodidacta que tuvo una niñez que, aunque rodeada de inseguridad y comercio ilícito en Tumaco, aprendió a programar a sus 9 años empíricamente, y con el tiempo pasó de ser hacker a exitoso empresario en ciberseguridad, invitado a la black hat 2018 en Singapur.

Pino recuerda que una vez que algunos amigos le preguntaban si tenía un hobby como “jugar al pádel y esas cosas”, a lo que respondió: “No, brother, solo código”. Ahora, trabaja con varios clientes, entre ellos para instituciones de varios países, y comenzó a hacer startups. “Es otra de las partes divertidas; uno de los grandes retos es construir equipos excepcionales, para poder de una u otra forma construir el futuro”.

Durante el panel "Lecciones de construir desde...", se destacó la importancia de las finanzas personales para el sector emprendedor. | Foto: Caracol Radio Ampliar

Visión similar a la de Juan Pablo Zuluaga, creador de Mis Propias Finanzas –iniciativa que inició al ver que era un desastre para manejar la plata junto con su esposa–, aclara que “tenemos 40 personas que trabajan en nuestro equipo. Tú ves al instagramer, pero detrás de eso hay todo un equipo trabajando con la misma pasión y las mismas ganas de emprender”.

Durante la misma conversación con el cocreador de la plataforma de educación financiera, Ivan Gomez, creador de Gaia Vitare, comenta que ha sufrido un camino con muchas pérdidas. “Si miro lo que ha sido mi vida, llevo 26 años en este proyecto; yo solamente puedo darle las gracias a Dios, es la única fuerza”, reflexiona. Para él, la fe es el motor que le permitió crear la empresa de gestión integral de residuos tecnológicos con más de 120 trabajadores y 500 recicladores aliados.

Desde otra perspectiva, está Gheidy Gallo, orgullosa de su tierra; es ahora la directora ejecutiva de ProBoyacá, organización que, como ella dice, busca “ser puente entre el gobierno y los empresarios a favor de la gente”, frase que resume su carrera. En la cual ha promovido las narrativas de colaboración entre regiones, en vez de la ya institucionalizada narrativa de la violencia: “No nos podemos conformar por el desánimo y por una confrontación que muchas veces a la gente no le interesa”, declara.

En general, sus experiencias y surgimiento como emprendedores surgieron desde necesidades que querían suplir; para ellos el emprendimiento va más allá de ser su ‘propio jefe’, sino que va mas en la búsqueda por sanar un dolor. “Tienes que enamorarte de un problema que te duela, que te motive a levantarte cada día para sanar ese dolor”, concluye Zuluaga.