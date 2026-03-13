Cuatro policías fueron atropellados por un taxista borracho en Bogotá

Bogotá D.C

En la madrugada de este viernes 13 marzo, cuatro uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron arrollados por un conductor de taxi que estaba en estado de embriaguez.

El hecho ocurrió en el barrio Capri, en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, cuando los policías estaban realizando un operativo de registro y control a una persona.

“Es en ese momento en el que un taxi pasa alta velocidad y arrolla a los uniformados. De inmediato se inicia una persecución, se logra detener al taxista”, aseguró el Teniente Coronel, Luis Carlos Torres, Comandante de Guarnición.

El taxista fue capturado tras confirmar que estaba conduciendo en estado de embriaguez.

Los cuatro uniformados no resultaron heridos de gravedad, tras ser valorados por un equipo médico en el lugar del hecho.

Desde la Policía Metropolitana piden a la ciudadanía no conducir bajo los efectos del alcohol ya que pone en riesgo la vida de los demás.