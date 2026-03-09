Hable con elPrograma

09 mar 2026

Ibagué

Pese a la ley seca encontraron cuatro conductores borrachos en Ibagué

Las autoridades de tránsito revelaron que en la capital del Tolima se impusieron 179 comparendos por diferentes infracciones.

Caracol Radio conoció el informe de las autoridades de tránsito de Ibagué en el que se dieron a conocer las principales infracciones cometidas por conductores en la capital del Tolima durante el fin de semana de elecciones.

Entre los comparendos más impuestos están el mal parqueo, abandono de vehículos en vía pública, obstrucción de carril y no portar la documentación obligatoria como el SOAT.

La cifra de sancionados en la capital del Tolima llegó a los 179 conductores, siendo el mal parqueo, el abandono de vehículos en vía pública, la obstrucción de carril y no portar la documentación obligatoria como el SOAT las más comunes.

¿Cuántos conductores encontraron borrachos en Ibagué?

Según la Secretaría de Movilidad de Ibagué cuatro conductores fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez y sus vehículos fueron inmovilizados.

Dato: en materia de accidentalidad, se registraron siete siniestros viales, que dejaron un saldo de 11 personas lesionadas.

“Invitamos a los conductores a respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y priorizar siempre la seguridad vial”, indicó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

La Alcaldía de Ibagué de esta manera continúa adelantando puestos de control y operativos de tránsito en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de velar por la seguridad vial y promover el respeto por las normas de tránsito.

