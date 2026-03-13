¿Cuál es el futuro de la escultura Ala Solar en Bogotá? 

El estado de la escultura cinética Ala Solar ubicada en inmediaciones de la obra del Centro de Memoria en Bogotá es preocupación para muchos, ya que la construcción de este espacio ha tenido múltiples problemas y el abandono de la obra es evidente.

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Ante esto 6AM W consultó con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en cabeza de Diego Javier Parra para conocer el estado de esta obra cinética del maestro Alejandro Otero donada a Bogotá por Venezuela en 1976.

“El monumento se encuentra en buen estado, hemos hecho varios diagnósticos de parte del Instituto, donde podemos dar un parte de tranquilidad, donde la estructura metálica no tiene riesgo. El proceso para para poder llevar a buen término el Ala Solar es poder recuperar las aspas que hacen parte integral y son muy importantes para que la dimensión cinética que tiene esta estructura quede en buena en buen estado”, dijo Parra a este medio.

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Así mismo, el director habló sobre las proyecciones que se han hecho con fundaciones y consultorías para la reparación de monumento.

“En 2013 tuvimos una primera proyección de una consultoría que circulaba entre $2.800 millones y, si hacemos una indexación hoy de esos valores pudiésemos estar hablando de un costo para la restauración aproximadamente entre los $3.800 a 4 mil millones de pesos. Pero ahí es importante aclarar que así tengamos el dinero, pues dependemos del proceso de recuperación de las aspas y de los espejos de agua que a los que hacían que esta, que este monumento tuviera ese efecto”, agregó.

Lo cierto es que, mientras no se ejecute el Museo de la Memoria, pues también se encuentra en riesgo la ejecución de la restauración de la Solar.

“En términos de ejecución, si se llegase a continuar el desarrollo del Museo de la Memoria, sí es importante que o es recomendable que finalicen las obras civiles para terminar el Museo para después entrar a intervenir el Solar”, concluyó.