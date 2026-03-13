Cortes de agua y luz programados en Bogotá 13 de marzo: horarios y lista de barrios con suspensiones

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció nuevos cortes de agua para el viernes 13 de marzo, que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades.

Desde la EAAB explicaron que estas interrupciones en el servicio de redes de agua potable y obras de mantenimiento buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Por esto, anunciaron que para adelantar las labores será necesario suspender temporalmente el servicio en algunos sectores.

De acuerdo con el cronograma de la empresa, estos cortes se implementarán desde las 10:00 a. m. de este viernes y se podrían extender hasta por cuatro horas.

A continuación, le explicamos cuáles son las zonas afectadas, los horarios de los cortes, así como las recomendaciones a la ciudadanía para prepararse ante la suspensión del servicio en la capital:

Barrios de Bogotá con cortes de agua este viernes 13 de marzo

Localidad de Usaquén

Barrios: El Redil, San Antonio Norte, La Uribe.

El Redil, San Antonio Norte, La Uribe. Sector: De la calle 170 a la calle 189, entre la carrera 7 a la carrera 9.

De la calle 170 a la calle 189, entre la carrera 7 a la carrera 9. Horarios: Desde las 10:00 a. m. hasta por cuatro horas. Debido al cambio de macromedidor.

Recomendaciones del Acueducto de Bogotá

Algunas recomendaciones de la empresa a los usuarios durante el tiempo de interrupción del servicio son:

Llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte.

Consumir el agua almacenada antes de las 24 horas.

Hacer uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público a través de la Acualínea 116.

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños

Según confirmó la Alcaldía de Bogotá, este viernes también estarán programados cortes de luz en distintos barrios de la capital y en los municipios de Soacha, Funza y Cajicá en Cundinamarca.

Cabe destacar que muchos de estos cortes no serán por toda la jornada, sino que están programados por la empresa en diferentes horarios, según los trabajos que requieran hacer en el cableado o en otros puntos de energía.

Este es el listado de los barrios que se quedarán sin luz este viernes:

Barrios y municipios con cortes de luz el viernes 13 de marzo de 2026

Localidad de Bosa

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 82 Sur a calle 84 Sur – Barrio Remanso Urbano.

Localidad de La Candelaria

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio Las Aguas.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 46 Sur a calle 48 Sur entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Canadá o Güira.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 60 a carrera 62 – Barrio Nuevo Muzú.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 127 a calle 129 entre carrera 21 a carrera 23 – Barrio Bella Suiza.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Los Soches – Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Los Soches – Barrio El Porvenir de Los Soches.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Rincón – Barrio El Uval Rural.

Municipios aledaños en Bogotá para el viernes 13 de marzo

Municipio de Soacha (Comuna 1), en Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 17 Sur a calle 20 Sur entre carrera 13 a carrera 17 – Barrio Compartir Sector 3.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Kilómetro 14 Tres Esquinas.

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca