Licencias de conducción GRATIS para mujeres en San Cristóbal: fechas, requisitos y cómo inscribirse

Curso de conducción y licencia C1 GRATIS en Bogotá: Fecha límite de inscripción y requisitos

La Alcaldía Local de San Cristóbal abrió una convocatoria dirigida a mujeres de la localidad interesadas en fortalecer su autonomía económica mediante el acceso a una licencia de conducción.

La iniciativa hace parte de la estrategia distrital y contará con 80 cupos disponibles.

El objetivo del programa es brindar herramientas que amplíen las oportunidades laborales de las participantes, especialmente en actividades donde contar con licencia de conducción puede abrir puertas en el mercado laboral.

Le puede interesar: ¿Es obligatorio renovar la licencia de conducir al cumplir 18 años? Esto dice la Ley 69 de 2002

Las inscripciones se realizarán de forma presencial en distintos puntos de la localidad durante el viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026, por lo que las interesadas deberán acercarse con todos los documentos exigidos para completar el proceso.

De acuerdo con la administración local, esta iniciativa busca impulsar la independencia económica femenina y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

Contar con una licencia de conducción puede facilitar el acceso a empleos relacionados con transporte, logística, mensajería o servicios que requieren movilidad, por lo que este tipo de programas busca cerrar brechas laborales y ampliar las posibilidades de ingreso para las mujeres.

Fechas y lugares para inscribirse en la convocatoria

Las jornadas de inscripción se realizarán en diferentes puntos de atención de la localidad, con el fin de facilitar el acceso de las interesadas.

Viernes 13 de marzo

Manzana del Cuidado Juan Rey: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Manzana del Cuidado del SuperCADE 20 de Julio: 11:00 a. m. – 1:30 p. m.

• Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal: 11:00 a. m. – 3:00 p. m.

Sábado 14 de marzo

Avenida Primera de Mayo con Carrera 10: 8:00 a. m. – 12:00 del mediodía

Las autoridades locales recomiendan llegar con tiempo suficiente y llevar la documentación completa para evitar inconvenientes durante el proceso.

Requisitos para participar en el programa

Las mujeres interesadas deberán cumplir con una serie de condiciones y presentar los documentos exigidos por la Alcaldía Local.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser mujer y tener entre 18 y 55 años.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Carta de intención.

Recibo de servicio público de gas con vigencia menor a 60 días.

Copia del puntaje del Sisbén en categorías A, B o C hasta C8.

Formato de inscripción diligenciado.

Certificado de residencia en la localidad de San Cristóbal expedido por la Alcaldía Local.

Certificado del SIMIT con una vigencia no mayor a 30 días que demuestre estar a paz y salvo por multas de tránsito.

La documentación será revisada durante la jornada de inscripción, por lo que se recomienda verificar previamente que todos los requisitos estén completos.

Tenga en cuenta antes de asistir a la inscripción

La Alcaldía Local advirtió que no se aceptarán documentos incompletos ni habrá procesos de subsanación posteriores. Esto significa que las interesadas deberán presentar todos los soportes el mismo día de la convocatoria para poder formalizar su inscripción.

Además, la documentación solo será recibida durante las jornadas programadas, por lo que es importante asistir en las fechas y horarios establecidos.

Con este tipo de iniciativas, la administración local busca impulsar programas que promuevan el desarrollo económico, social y laboral de las mujeres de San Cristóbal, ampliando sus oportunidades de empleo y fortaleciendo su autonomía financiera.