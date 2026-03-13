Convocan en Tunja elección de representantes al Comité de Estratificación Socioeconómica

La Personería de Tunja abrió la convocatoria para elegir a los representantes de los usuarios ante el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica, un organismo encargado de revisar y analizar reclamaciones relacionadas con la clasificación socioeconómica de las viviendas en la ciudad.

El proceso permitirá que ciudadanos del sector urbano y rural participen en la elección de los delegados que integrarán este comité durante un periodo de dos años. Según la convocatoria, los usuarios de servicios públicos domiciliarios, ya sean propietarios o arrendatarios, podrán participar en la votación presentando su cédula de ciudadanía y el último recibo de pago de servicios públicos.

Villabona señaló que actualmente se adelanta la etapa de inscripción de candidatos, la cual estará abierta hasta el 23 de marzo. Posteriormente, se realizará una capacitación sobre la normativa de servicios públicos establecida en la Ley 142 y las funciones del comité. La elección se llevará a cabo el 8 de abril en la Casa del Fundador, donde los ciudadanos podrán votar por los representantes que trabajarán junto a empresas prestadoras de servicios públicos para supervisar la correcta aplicación de la estratificación en Tunja.

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“POR LA CUAL SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE TUNJA PARA SELECCIONAR CUATRO (4) REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL SECTOR RURAL Y URBANO, ANTE EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE TUNJA, PARA EL PERIODO 2026-2028.” Ampliar “POR LA CUAL SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE TUNJA PARA SELECCIONAR CUATRO (4) REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL SECTOR RURAL Y URBANO, ANTE EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE TUNJA, PARA EL PERIODO 2026-2028.” Cerrar

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