Compradores de Tesla en Colombia denuncian graves errores operativos y extensas demoras en entregas

Con bombos y platillos se anunció la llegada de Tesla a Colombia en noviembre de 2025, época en que la compra de autos estaba muy activa ya que coincidió con una nueva edición del Salón del Automóvil en Corferias, Bogotá.

Fueron bastantes los colombianos residentes en Bogotá que se acercaron al Centro Andino para conocer el carro y tras ser atraídos por el precio de lanzamiento, decidieron apartarlo pagando $1.000.000 no reembolsable.

Otras personas, por su lado, como sucedió con Juan David Gutiérrez, hicieron todo el proceso de compra a través de la página web oficial.

“Nosotros compramos un Model 3 de 110 millones de pesos. Ese precio se mantuvo tres días y después subió 5 millones de pesos más”, aseguró Juan David en diálogo con 6AM W de Caracol Radio.

La promesa de entrega era entre enero y febrero. Luego de que le solicitaran activar la aplicación en su celular a través de la cual recibiría todas las novedades sobre la entrega, le informaron que el 27 de febrero le darían su carro, fecha que fue pospuesta al 5 de marzo, luego al 14 de ese mismo mes y ahora, el 18.

“Las respuestas al parecer son automáticas, ellos nunca tienen el caso presente. Simplemente dicen que están trabajando, que entienden la frustración, la demora, pero que el equipo de Tesla está trabajando”, dijo.

Ante la falta de información, Juan David se ha acercado a Centro Andino y Connecta 80, lugar donde se estarían haciendo las entregas, pero, aunque destaca el trato amable de los asesores, nunca le dan respuestas o soluciones concretas a su solicitudes.

“Se percibe un desorden y una desinformación total porque no tienen conocimiento de los casos puntuales. Lo que sí es claro es que ellos achacan la responsabilidad a la Secretaría de Movilidad de Bogotá por las demoras en las matriculas”, dijo.

Lamentablemente este no es el único inconveniente, ya que a través de redes sociales se han conocido casos muy similares a los de Juan David, lo que dejaría en evidencia una compleja falla operativa por parte de la compañía.

A esto se suma que puntos de entrega físicos solo hay en Bogotá y Medellín, por lo que compradores de otras ciudades agendan viajes para recoger el vehículo en las fechas anunciadas por Tesla a través de su aplicación, corriendo con el riesgo de ser notificados sobre la postergación de la misma.

Más casos...

Jonathan Delvalle hizo la reserva de su vehículo dirigiéndose a Centro Andino el 20 de noviembre, día del lanzamiento oficial de Tesla en Colombia.

“Esto ha sido un desorden en término de tramitología terrible, toca ir y no dan razón, dan información contraria, justamente hace 2 semanas completé todos los trámites”, aseguró Jonathan a Caracol Radio.

Y es que, tras acercarse al lugar para obtener respuestas sobre el estado de la entrega del carro, le dijeron que no contaba con los documentos y firmas solicitadas, lo cual él ya había culminado semanas atrás.

“Me molesté obviamente, luego encontraron los papeles allá, todos los días llega a la aplicación información de que complete el pago que ya hice hace un mes”, agregó.

Aunque en un principio le daban fechas específicas de entrega, las cuales no se han cumplido, según Jonathan ahora responden que no se pueden comprometer con un día específico.

“Ayer escuché otra molestia de otro caso. Que lo iban a entregar en Bogotá pero apareció en Medellín. Se me ha vencido la carta de licencia del crédito y está próxima a vencerse otra vez por la falta de claridad y no hay razón, solo entregan un número de BIN”, añadió Delvalle.

Escuche la entrevista completa a continuación: