Thalía anuncia su nuevo álbum ‘Todo suena mejor en cumbia’ y presenta su nuevo sencillo “Boomerang”

La cantautora y actriz mexicana Thalía anunció su nuevo álbum, ‘Todo suena mejor en cumbia’, y presentó su sencillo “Boomerang”.

Lea también: Liza Minnelli cumple 80 años y lanza su libro de memorias ‘Kids, Wait Till You Hear This!’

En este nuevo proyecto, “La reina del pop latino” coloca a la cumbia en el centro de su propuesta musical, siguiendo la dirección sonora que ya comenzaba a revelar con sencillos recientes como “Ojitos Mexicanos” y la versión del clásico de ABBA, “Dancing Queen”.

Su próximo álbum “promete un recorrido lleno de cadencia, identidad y conexión profunda con los ritmos que han acompañado su historia artística”, reza el comunicado.

“La reina de las telenovelas” está presente en la docuserie ‘The CEO Club’.

Recientemente se anunció que será reconocida con el ICON Award en Billboard Mujeres en la Música 2026, distinción que recibirá durante la ceremonia el próximo mes de abril.

Le puede interesar: Morrissey cancela concierto en Valencia, España, por falta de sueño a causa del ruido en su hotel

‘Todo suena mejor en cumbia’ se lanzará el 17 de abril.