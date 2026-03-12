Hable con elPrograma

12 mar 2026 Actualizado 19:53

Liza Minnelli cumple 80 años y lanza su libro de memorias ‘Kids, Wait Till You Hear This!’

El libro relata su infancia y su carrera en Hollywood como intérprete musical.

SYDNEY, AUSTRALIA - OCTOBER 13: Liza Minnelli attends a press conference ahead of her tour 'Liza's at the Palace' at the Sydney Opera House on October 13, 2009 in Sydney, Australia. (Photo by Mike Flokis/WireImage) / Mike Flokis

La actriz, cantante y bailarina estadounidense Liza Minnelli cumplió 80 años y lanzó su libro de memorias ‘Kids, Wait Till You Hear This!’.

El libro fue escrito junto a los periodistas Josh Getlin y Heidi Evans, basado en conversaciones que Minnelli tuvo con el cantante y pianista Michael Feinstein.

El libro relata la infancia de Minnelli, hija de Judy Garland y Vincente Minnelli, y su carrera en Hollywood como intérprete musical.

Minnelli describe sus cuatro matrimonios y su lucha contra el abuso de sustancias.

Minnelli recuerda haber presentado el Premio de la Academia a la Mejor Película en la edición número 94 de los Premios de la Academia junto a Lady Gaga, en la que se vio obligada a sentarse en una silla de ruedas en lugar de la silla de director prevista.

Minnelli escribe que crecer con Judy Garland la obligó a asumir responsabilidades adultas casi de inmediato.

A los 13 años, dice, se había convertido prácticamente en la cuidadora de su madre, actuando como “enfermera, médica, farmacóloga y psiquiatra, todo en uno”, mientras supervisaba la medicación de Garland y le daba pastillas para que pudiera funcionar.

Minnelli detalla su apasionado romance con el director de cine Martin Scorsese, describiéndolo como volátil y apasionado, escribiendo que «nuestra historia de amor tenía más matices que una lasaña».

Ambos conectaron, dice, gracias a su herencia italiana compartida y su intensidad artística.

Sus memorias fueron publicadas el pasado martes 10 de marzo, después de ser anunciadas en 2024.

