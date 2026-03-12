Morrissey cancela concierto en Valencia, España, por falta de sueño a causa del ruido en su hotel

El cantautor inglés y exintegrante de The Smiths, Morrissey, canceló su concierto en Valencia, España, por falta de sueño debido al ruido en su hotel.

A través de una publicación en “Mensajes de Morrissey” de la página Morrissey Central, explicó que “tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles”.

Lea también: “Era un amigo de mi infancia”: Carlos Vives recuerda a su exmanager Manuel Riveira tras su muerte

“Tener cualquier tipo de sueño o descanso durante la noche fue imposible debido al ruido del festival, las voces techno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico. Antes de partir para el concierto programado para esta noche, por favor, comprueben que el espectáculo sigue siendo posible dadas las circunstancias”, agregó.

El mensaje continúa diciendo que “el concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto imposibilitado por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí por el ruido”.

Aclarando que “el espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible”.

Finalmente, “Morrissey ha descrito su hotel en la Plaza Manises como… ‘un infierno indescriptible. Tardaré un año en recuperarme. Y eso es quedarse corto’”.

El ruido fue causado por las celebraciones previas a la fiesta de las Fallas de Valencia, que comenzaron el 1 de marzo, que incluyen fiestas callejeras y fuegos artificiales y que finalizarán el 19 de marzo.

Le puede interesar: Gene Simmons de KISS dice que las celebridades “deberían callarse la boca” al hablar sobre política

Morrissey está de gira promocionando su recién publicado ‘Make-Up Is a Lie’, su decimocuarto álbum en solitario.

Hasta el momento se desconoce si el concierto será reprogramado.