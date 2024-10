¿Cuál es el nombre más antiguo de toda la historia?: proviene de Mesopotamia

En un principio, la gente solo tenía un nombre y se identifica con ellos en sus pequeñas zonas de vivienda. La idea de presentarse uno se derivó de la idea de poseer una identidad y, así, diferenciarse entre los otros integrantes de un mismo pueblo.

Los nombres, compuestos por dos apellidos, provienen de la Edad Media, pues la gente necesitaba conocer el origen del pueblo de los demás debido al constante viaje y comercialización que se estaba viviendo en ese momento.

Con exactitud, no se tiene razón de por qué se creó la necesidad de ponernos nombres. Sin embargo, hay evidencia que demostraría que, desde las primeras civilizaciones conformadas que hubo en el mundo, estas denominaciones fueron claves para generar relaciones sociales.

¿Cuál es el nombre más antiguo que existe?

De acuerdo con el libro De animales a Dioses del historiador Yuval Noah Harari, el nombre más antiguo del que se tiene registro es Kushim. Este nombre está plasmado en una tabla de barro realizada por la civilización de los Sumerios hace más de 5 mil años.

Exactamente, en la tabla se evidencia Kushim estaba recibiendo una cantidad específica de cebada para su población y que debía dejar constancia de que llegó el cargamento. En el documento expuesto, se muestra su firma junto con los símbolos numéricos de esta civilización.

Kushim significa “dotado” o habilidoso y es usado para nombres masculinos. Otras teorías apuntarían que Kushim equivale en el español a “funcionario”, pues también se adaptaría a la situación en el que está inscrito el nombre; esto teniendo en cuenta que posiblemente era una persona encargada de las actividades portuarias de esa zona del mundo.

No obstante, en el mundo, es común escuchar este nombre en Perú o Nigeria, aunque no se haya dado totalmente una claridad si es o no un nombre.

¿Y esta es la primera persona de la existencia humana?

No. La primera persona, de la cual hay evidencia de su existencia, no se puede comprobar si su comunidad le asignó un nombre. Esta sería de una especie que vivió en el África Occidental hace más de dos millones de años. Científicamente, expertos le han llamado “Homo rudolfensis”.

En relación con ello, uno de los restos más longevos de la historia de la humanidad se encuentran en esta parte del mundo. Por ejemplo, “Lucy”, es uno de los esqueletos encontrados en Etiopía que demostraría la teoría de la evolución y es la transición entre el mono al humano, tal como lo conocemos.

¿Cuáles son los cinco nombres más antiguos de la historia de la humanidad?

Algunos de los nombres más antiguos, de los cuales hay evidencia son:

Castor: viene del griego que corresponde al animal que tiene este mismo nombre.

viene del griego que corresponde al animal que tiene este mismo nombre. Bharat: este nombre fue creado especialmente para los reyes y significa “monarca universal”.

este nombre fue creado especialmente para los reyes y significa “monarca universal”. Arram: del idioma asirio con el significado “Alto”.

del idioma asirio con el significado “Alto”. Aurelius: posee variación en el español a Aurelio y, en latín, es “El Dorado.

posee variación en el español a Aurelio y, en latín, es “El Dorado. Cicero: proveniente del latín y su significado es “garbanzo”.

Por lo general, los nombres que se tiene registro pertenecen a las civilizaciones como la romana, griega, y del Medio Oriente.