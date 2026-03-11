“La única solución en Irán es el cambio de régimen”: John Bolton tras ataques de Estados Unidos

John Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos, en entrevista con 6AM W con Julio Sánchez Cristo y se refirió a los ataques de Estados Unidos a Irán y lo que durará esta guerra, asegurando que no se puede planear con anticipación.

“Donald Trump comenzó hace cuatro o cinco semanas esta campaña destruyendo estas armas nucleares iraníes y sus misiles balísticos, todo con el propósito de vender la inestabilidad en el régimen y que esta oposición pudiera surgir en ese país, pero eso no se puede vender de esa manera, ni mucho menos planteando una línea de tiempo o que hubiese un día final para que esto ocurra o que esto se caiga”, dijo.

Asimismo, reafirmó que “el programa nuclear se puede golpear como ha pasado antes y como han hecho los israelíes en el pasado, pero simplemente lo que hacen en Irán es reemplazar a los científicos, reemplazar la infraestructura y pues vuelven a crear las armas. Así que nos dice que la única solución de fondo es el cambio de régimen”.

¿Estados Unidos esperaba respuesta de Irán?

Según Bolton, hay reportes en la prensa en que señalan que la administración Trump se sorprendió por esa consecuencia que tuvo el ataque en Irán.

“Es un fracaso que no hayan pensado en el aumento del precio del petróleo”, dijo.

“Ellos francamente no entendían el fracaso que esto podría generar, sobre todo en esa materia. Entonces lo que demuestra es la falta de preparación, porque no prepararon al Congreso, no prepararon al público estadounidense, no prepararon a los aliados, no han trabajado bien con la oposición, entonces para mí es simplemente sentido común, que obviamente esta guerra en Medio Oriente, en donde se produce el 20% del petróleo, pues va a aumentar el precio, y no generaron un plan para eso, y si no lo pensaron, pues francamente para es un fracaso”, agregó.