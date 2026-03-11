Hable con elPrograma

11 mar 2026 Actualizado 08:02

Nuevo líder supremo de Irán está “sano y salvo” pese a estar herido, dice hijo del presidente

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra “sano y salvo” a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, afirmó este miércoles el hijo del presidente de la república islámica.

“Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que el 28 de febrero desató el conflicto, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

