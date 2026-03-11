Lula y Petro sostienen llamada telefónica, ¿de qué hablaron?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto de RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, sostuvieron una conversación telefónica para unificar posiciones en torno a la Cumbre que la Celac tendrá en Bogotá el 21 de marzo y la reunión de líderes progresistas en Barcelona del 18 de abril.

“Los dos líderes conversaron sobre la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la Celac”, que Colombia organizará en Bogotá en diez días, informó la Presidencia brasileña en un comunicado.

Petro aprovechó la llamada para ofrecer detalles sobre la reunión que los jefes de Estado de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) tendrán igualmente el 21 de marzo en Bogotá con mandatarios africanos.

Cumbre de líderes progresistas

El presidente colombiano le confirmó a Lula su asistencia a la cuarta edición del evento “En Defensa de la Democracia”, una iniciativa del mandatario brasileño y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para reunir a líderes progresistas de todo el mundo interesados en definir estrategias contra el autoritarismo.

La nueva edición de esta reunión de alto nivel será organizada por el Gobierno español el 18 de abril próximo en Barcelona.

El lunes, en una visita oficial a Brasil, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también le confirmó a Lula su asistencia al evento destinado a definir estrategias comunes contra el auge de movimientos autoritarios, la desinformación y las políticas que erosionan los derechos humanos.

Preparación de la Cumbre

A principios de año, la cancillería colombiana presidió la reunión de Coordinadores Nacionales para definir la realización de la Cumbre en Bogotá. Este encuentro fue liderado por el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir.

Entre los asuntos tratados se incluyeron:

Los preparativos del Foro de Alto Nivel CELAC–Unión Africana.

La Cumbre de traspaso de la Presidencia Pro Tempore a la República Oriental del Uruguay.

El proceso de negociación de la declaración política que será adoptada.

que será adoptada. La hoja de ruta bienal CELAC–Unión Europea, acordada antes y durante la Cumbre CELAC–Unión Europea celebrada en Santa Marta.

Colombia ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC hasta abril, cuando asume el cargo el gobierno de Uruguay.