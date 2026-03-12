Gene Simmons de KISS dice que las celebridades “deberían callarse la boca” al hablar sobre política

Gene Simmons, bajista y cofundador de la banda de rock estadounidense KISS, ha dicho recientemente que las celebridades “deberían callarse la boca” al hablar sobre política.

Lea también: Los Oscar reforzarán su seguridad ante la alerta del FBI sobre plan de un “ataque sorpresa” de Irán

El medio TMZ le preguntó al músico qué opinaba acerca de las celebridades que critican abiertamente a Donald Trump, como el actor Ben Stiller, quien criticó al presidente después de que la Casa Blanca usara un fragmento de su película ‘Tropic Thunder’ en un video de propaganda sobre la guerra de Irán.

“Todo el mundo debería escuchar lo que dicen los actores y comediantes, porque están muy cualificados. Básicamente, cállate la boca. Haz tu arte y cállate. A nadie le importan sus opiniones. Eso me incluye a mí, a quién voto, a quién me gusta. ¿Quién carajo te crees que eres?“, expresó Simmons.

“En Estados Unidos, la gente trabaja duro para ganarse la vida y no quiere que les den sermones personas que viven en mansiones y conducen Rolls-Royce. Es hora de que todos en la industria del entretenimiento se callen y se dediquen a su arte. A nadie le importa lo que piensen. A mí no”, agregó.

Le puede interesar: Spotify afirma que más de 1.500 artistas ganaron más de un millón de dólares en regalías en 2025

La estrella del rock también mencionó al actor Mark Ruffalo diciendo: “¿Qué pensaría Mark de la política? Me da igual”.

Durante el inicio de la temporada de premios de este 2026, diversas celebridades han criticado a Trump y sus políticas en sus discursos de aceptación.