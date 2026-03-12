“Era un amigo de mi infancia”: Carlos Vives recuerda a su exmanager Manuel Riveira tras su muerte

El cantautor y actor colombiano Carlos Vives recordó en entrevista con 6AM W a su exmanager Manuel José Riveira Farfán, quien falleció este miércoles al mediodía en Santa Marta, debido a problemas de salud.

Vives afirma que “Manuel fue muy muy importante en mi carrera porque en el momento que yo escogí mi camino de la música, pues no tuve mucho apoyo con el equipo que entonces trabajábamos, era algo que cambiaba mucho el camino mío en la industria de la música y digamos que en ese momento, además de recurrir a mis amigos como tú, para que nos apoyara en grabaciones y por supuesto en la promoción de lo que estábamos haciendo, escogí a un amigo de mi infancia”.

“Yo recuerdo desde que tengo uso de razón haber visto a Manuel en mis cumpleaños, cuando éramos niños y de yo estar en los cumpleaños de él en su casa, su papá y mi papá fueron muy amigos, entonces nada, cuando la vida se abrió para nosotros, yo sentía que Manuel podía ser entonces ese manager, que manejara el rider, todos esos términos que empezamos a aprender a las carreras en la vida que se nos abría y las oportunidades que nos daba el camino de la música que habíamos tomado, entonces para mí fue muy importante en esos primeros años”, agregó.

Expresa que “Manuel era mi amigo de la infancia y me daba mucha confianza y es curioso que recibir esta llamada en el lugar donde estoy, porque yo creo que la primera vez que conociste o oíste hablar de Manuel fue cuando cantamos por primera vez en España en aquel famoso concierto de las ventas, y fíjate, se marcha y me llamas y estoy en España, es como el cierre de un ciclo que fue de momentos muy bonitos, también de momentos muy difíciles con la industria, tú lo sabes, pero yo creo que esta llamada es como cerrar ese ciclo”.

“Así que yo, pues, aprovecho la oportunidad que me da Julio para hacerle llegar a su familia ese mensaje de agradecimiento y, pues, desearle que descanse en paz”, finalizó.

