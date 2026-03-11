Spotify afirma que más de 1.500 artistas ganaron más de un millón de dólares en regalías en 2025

ANKARA, TURKIYE - OCTOBER 28: In this photo illustration, a screen displays the logo of 'Spotify' and an earphone is seen in Ankara, Turkiye on October 28, 2025. (Photo by Rasit Aydogan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El servicio de streaming Spotify actualizó su informe anual, afirmando que en 2025, más de 1.500 artistas generaron más de un millón de dólares en regalías.

Más de 13.800 artistas generaron al menos 100.000 dólares al año.

Los 80 artistas más destacados generan cada uno más de 10 millones de dólares anuales.

También artistas de 75 países generaron más de 500.000 dólares en regalías.

Además, canciones en 16 idiomas diferentes alcanzaron el Top 50 Global.

Entre los géneros que generaron más de 100 millones de dólares anuales, los de mayor crecimiento fueron el funk brasileño, el K-pop, el trap latino , el urbano latino y el reguetón.

La compañía afirma que el 2025 marcó el mayor pago anual por publicación musical en la historia, pagando aproximadamente $5 mil millones a los editores y organizaciones que representan a los compositores.