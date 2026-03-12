Iván Cepeda se reúne con Lula da Silva en Brasil y destaca un “productivo encuentro” en Brasilia

El candidato presidencial, Iván Cepeda, se refirió a la reunión que sostuvo en Brasilia con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio del Planalto.

Tras el encuentro, el aspirante destacó el diálogo sostenido con el mandatario brasileño y resaltó la importancia del intercambio político entre ambos países.

Lea también: Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Hemos recorrido el país”

“Tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Lula da Silva. Pude transmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Le agradezco este productivo encuentro”, afirmó Cepeda.

El candidato no entregó mayores detalles sobre los temas abordados durante la reunión, pero el encuentro se da en medio de su agenda internacional en Brasil, en la que busca fortalecer relaciones y compartir visiones sobre la región y el futuro político de América Latina.