El pacífico de Nariño recibirá el Buque Hospital Benkos Biohó

Pasto-Nariño

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lideró el zarpe del Buque Hospital Benkos Biohó hacia el Pacífico colombiano, una infraestructura diseñada para llevar servicios integrales de salud a comunidades costeras y fluviales con difícil acceso.

El proyecto hace parte de la iniciativa “Buques para la Vida”, con una inversión que supera los 87 mil millones de pesos.

“Estamos llevando el sistema de salud hasta donde viven las comunidades. No podemos seguir esperando que las personas recorran largas distancias para ser atendidas; es el Estado el que debe llegar a los territorios”, afirmó el ministro de Salud.

El Buque Hospital Benkos Biohó fue concebido como una plataforma móvil integral de atención que operará en corredores costeros y desembocaduras de ríos del litoral Pacífico colombiano, permitiendo realizar jornadas de prevención, diagnóstico, tratamiento y promoción de la salud en comunidades con limitada infraestructura sanitaria.

La construcción de éste demando una inversión de 82.422 millones de pesos, recursos destinados a la infraestructura naval, equipos biomédicos y tecnológicos, así como adecuaciones técnicas necesarias para su funcionamiento como plataforma de atención en salud.

Adicionalmente, se han asignado 252 millones de pesos para componentes iniciales de funcionamiento y 5.000 millones de pesos para el fortalecimiento operativo, destinados a cubrir talento humano asistencial, tripulación, insumos médicos, combustible, logística de navegación, seguros y mantenimiento. Para 2026, el costo total estimado de operación asciende a 17.060 millones de pesos, distribuidos en 5.750 millones para talento humano asistencial y tripulación y 11.310 millones para gastos operativos, incluyendo combustible, logística, insumos y mantenimiento.

El buque cuenta con consultorios médicos para atención general y especializada, servicios de diagnóstico y apoyo clínico, espacios para promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como capacidad logística para el transporte de personal médico, equipos e insumos.

Después de recorrer poblaciones en Chocó, Valle del Cauca y Cauca, la embarcación llevará servicios de salud a comunidades asentadas en jurisdicción de los ríos Iscuandé, Tapaje, La Tola, Sanquianga, Patía, Chagüí, Rosario y Mira.