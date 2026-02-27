Ministro Jaramillo defiende decreto que trasladará masivamente a usuarios de las EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió en 6AM W de Caracol Radio el decreto 182 de 2026, que reorganiza el aseguramiento en salud con traslados territoriales de afiliados entre EPS.

El ministro Jaramillo indica que la medida que pretende trasladar entre EPS a más de 3 millones de usuarios, busca una reorganización de las de forma “territorial y poblacional” que se implementará de manera gradual y progresiva.

El ministro sostuvo que el decreto se fundamenta en lo establecido por la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de 2015, especialmente para atender población dispersa y de baja densidad.

“Queremos organizar absolutamente toda esta población que es la más vulnerable”, afirmó en Caracol Radio.

Críticas a gobiernos anteriores

Jaramillo marcó distancia frente a lo ocurrido durante el gobierno de Iván Duque, cuando se liquidaron once EPS.

“Se hizo un traslado masivo, óigase bien, masivo, de 10 millones 652 mil afiliados de manera totalmente indiscriminada”, dijo, señalando que eso generó dispersión de usuarios y falta de presencia real de las aseguradoras en los territorios.

El jefe de la cartera de Salud citó ejemplos puntuales.

Señaló que Coosalud tiene miles de afiliados en municipios donde no cuenta con oficinas ni red suficiente, como Santa Bárbara (Antioquia) o Planadas (Tolima). También mencionó casos en Chocó, donde algunas EPS tienen pocos afiliados y sin red adecuada.

Asimismo, el ministro explicó que varias EPS han solicitado retirarse de ciertos territorios por pérdidas financieras. Entre ellas mencionó a Compensar EPS, que retiró voluntariamente cerca de 196 mil afiliados de zonas deficitarias, y aseguró que existen solicitudes similares de otras entidades como Salud Total, Familiar de Colombia, Asmetsalud y Cajacopi.

“Ordenar el aseguramiento según la escala poblacional no es restringir la competencia, es hacerla viable. Ordenar no es concentrar, es corregir fallas estructurales”, enfatizó.