Con contenedores bloquean la fronera Colombo-ecuatoriana: Rechazan la guerra arancelaria

Nariño

El paso hacia el Puente Internacional de Rumichaca completa tres días con cierre en la vía entre Ipiales y la frontera con Ecuador, luego de que transportadores instalaran contenedores sobre la carretera para impedir el tránsito en ambos sentidos.

La acción se mantiene como forma de protesta frente a las medidas arancelarias adoptadas por los gobiernos de Colombia y Ecuador, situación que ha generado inconformidad entre sectores del transporte y del comercio que operan en la zona de frontera, y que han afectado a más de 200 empresas que funcionan en este paso binacional.

El bloqueo de la vía afecta uno de los corredores internacionales más importantes del sur del país, generando retrasos para transportadores, viajeros y los pocos vehículos de carga que se movilizan entre ambos países.

A esta situación se suman otros bloqueos en diferentes puntos de la red vial del departamento, según el mayor Roberto Bautista Escobar, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Nariño, actualmente se registran tres cierres en corredores estratégicos.

“En el departamento el día de hoy se presentan tres bloqueos en tres puntos. Uno es el kilómetro 47 en el tramo vial Paso Rumichaca, otro en el tramo vial Pedregal – Junín, kilómetros 123 y 117. Tenemos concentración de representantes de la comunidad en general, comunidades indígenas, los cuales manifiestan algunos inconformismos por el mantenimiento o arreglo de algunas de las vías en algunos municipios del departamento”, explicó el uniformado.

De acuerdo con la Policía, las autoridades mantienen acompañamiento permanente en los puntos de concentración para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de los manifestantes, mientras que las autoridades seccionales buscan una salida de diálogo con las comunidades.